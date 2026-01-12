Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, İzmir’deki özel ve üniversite hastanelerindeki sezaryen oranlarının yüksek olduğunu belirterek, “Özelde ve üniversitede bizim çok üzerimizde sezaryen oranları var. Onların da takipçiyizi” dedi.

“Sezaryen, bir doğum şekli değildir”

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, müdürlüğü 2025 yılında yaptığı çalışmaları ve 2026 hedeflerini anlattı. Sağlık Bakanlığı politikalarının ‘normal doğum’ üzerine kurulu olduğunu anlatan Dr. Kul, “Sağlık Bakanlığı politikaları normal doğum üzerine kuruludur. Sezaryen bir doğum şekli değildir. Primer sezaryen oranlarımızı minimuma indirmek üzere mücadele gösteriyoruz. Özelde ve üniversitede bizim çok üzerimizde sezaryen oranları var. Onların da takipçiyiz” dedi.

Özel hastanelerde sezaryen doğum oranı yüzde 42, kamuda yüzde 21

İzmir’deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinin normal doğum ve sezaryen doğum sayılarını slayt sunumu ile anlatan Dr. Kul, “Özel hastanelerde 2903 normal doğum, 12 bin 882 sezaryen doğum gerçekleştirildi. Özel hastanelerde toplam doğum sayılarındaki sezaryen doğum oranı yüzde 42,1. Üniversite hastanelerinde normal doğum sayısı 671, sezaryen doğum sayısı 1847. Toplam doğum içinde sezaryen doğum oranı yüzde 42,1. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan normal doğum sayısı 8 bin 256, sezaryen doğum sayısı 9 bin 660. Toplam doğum içindeki sezaryen oranı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti” dedi.

Aşı reddi açıklaması

Sosyal medyanın etkisi ile kamuoyuna aşı konusunda yanlış bilgiler aktarıldığını belirten Dr. Kul, “Bu yanlış bilgiler nedeniyle aşı reddi konusunda vatandaşlarımız anne ve babalar etkileniyor. Aşıların içinde zehirler varmış aşılar, ‘Kısırlık yapıyor’, ‘Genetiği bozuyor’ gibi bir takım yanlış algı oluşturacak sosyal medyada ifadeler görüyoruz. Bunların tamamı çürütülmüş iddialıdır. İzmir'de yüksek bir bağışıklama oranımız var. Sosyal medya üzerinden aşı konusu provoke edilmektedir. Bu konuda sizlerin de desteğinizi istiyoruz” diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 14 bin 81 denetim yaptı

Kul, şu bilgileri verdi, ““Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız 20 özel hastane, 2 si göz, 1 kalp, 25 genel hastane, Toplam 7908 özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Çok büyük bir rakam. Sağlık Bakanlığımız personel sayısı 46 bin. Sağlık Hizmetleri Daire 14 bin 81 denetim yapıldı. Bazıları olağan bazıları olağan dışı denetimler olarak yapıldı”