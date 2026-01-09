Son Mühür/ Seçil Ünlü - Seferihisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çeşitli teşvik kampanyaları hayata geçirildi.

“Atık yağını getir, kırtasiye malzemeni götür” ve “Atık yağını getir, mamanı götür” uygulamalarıyla çevreye büyük zarar veren bitkisel atık yağların toplanması sağlandı. Bu çalışmalarla hem doğaya verilen zarar azaltıldı hem de sosyal fayda üretildi.

Geri dönüşüme teşvik eden kampanyalar

Belediye tarafından yürütülen “Geri dönüştürülebilir atığını getir, çamaşır ve bulaşık deterjanı götür” kampanyasıyla sıfır atık yaklaşımı günlük yaşamın bir parçası haline getirildi. Vatandaşlar geri dönüşüme katkı sunarken çevre dostu ürünlerle teşvik edildi.

Elektronik atığa karşı “sıfır atık ekmek büfesi”

Seferihisar Belediyesi’nin dikkat çeken projelerinden biri olan Sıfır Atık Ekmek Büfesi uygulamasıyla elektronik atıkların geri dönüşümü desteklendi. Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıklarını getiren vatandaşlara ekmek verildi. Uygulama sayesinde hem elektronik atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçildi hem de gıda israfına karşı farkındalık oluşturuldu.

İklim değişikliğine karşı yerel adımlar

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon emisyonlarının azaltılması ve doğal yaşamın korunması amacıyla yılın belirli dönemlerinde ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirildi. İlçede yeşil alanların artırılmasına yönelik uygulamalar, sürdürülebilir kent vizyonunun temel başlıkları arasında yer aldı.

Eğitim çalışmalarına da ağırlık veren belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda sıfır atık ve iklim değişikliği temalı eğitim programları düzenledi. “Seferihisar çevre muhafızları” başlığı altında yürütülen etkinliklerle çocuklar ve gençler çevre bilinciyle buluşturuldu.

Başkan Yetişkin: “sıfır atık geleceğe karşı sorumluluktur”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yürütülen çalışmaların yalnızca çevre politikası değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yetişkin, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle hareket edildiğini belirterek, vatandaşların sürece aktif katılımının önemini vurguladı. Başkan Yetişkin, geri dönüşüm, atık azaltımı ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında farkındalığın artırılarak Seferihisar’ın sürdürülebilir yaşamın örnek ilçeleri arasında yer almasının amaçlandığını ifade etti.

Uygulamalar artarak sürecek

Seferihisar Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler, Sıfır Atık Projesi kapsamında iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. Belediye yetkilileri, çevre, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının önümüzdeki dönemde de genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.