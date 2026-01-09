Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’ne (İESOB) bağlı 128 oda, yeni yılla birlikte sandık başı mesailerine başladı. Mart ayı sonuna kadar tamamlanacak genel kurullarda 35 bine yakın esnafın, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak başkan ve yönetim kurullarını belirlemesi planlanırken; İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası da genel kurul heyecanı yaşadı. Odanın dört yıldır başkanlık görevini üstlenen Paşa Çakmak, üyelerin karşısına tek aday olarak çıktı. Çakmak, beşinci dönem için de güven tazeledi.

“Meslek camiamıza hayırlı olsun”

Genel kurulda divan kurulu başkanlığı görevini Necdet Heppekcan üstlendi. Heppekcan, “Genel kurulumuz odamıza, meslek camiamıza hayırlı olsun. Genel kurullar sadece seçim yapılan toplantılar değil; hesapların verildiği sorunların dile getirildiği platformlardır. Bugün alınacak her kararın odamıza katkı koymasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayi sordu: Talih kuşunun kanadı neden kırık?

Genel kurulda söz alan piyango bayilerinden Gökhan Elik, “Burada sıkıntı şu; önemli olan devletin kimliğini taşımak, birilerinin adamı olarak değil. Talih kuşunun kanadı neden kırık, bayilerin sıkıntıları ne kadar ciddi anlamda duyulup gereği yapılıyor. Çok oda başkanı görüyoruz, altlarında milyonluk arabalar var. Öncelikle milli piyangocularımızda yapılması gereken şudur: Karapara konusunda gereğinin yapılması, eşit oranda haklar verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi artık şart” mesajı verdi.

Çakmak’tan yerele çağrı: Çiçekçiler gibi bizim de yerimiz olsun

Genel Kurulda üyelere seslenen Paşa Çakmak da şu ifadeleri kullandı: “Biz oda olarak zor günler yaşıyoruz. Yönetim, denetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ayakta kalmak için mücadele ediyoruz. Elimizden geldiğince seyyar bayilik vermemeye çalışıyoruz. Bir tezgah sistemi kurmaya çalışıyoruz, bu noktada bize destek olunmasını istiyoruz. Bayilerimizi çiçekçiler gibi sabitleyeceğiz. Bizim işimiz artık kaybolan meslekler arasına girdiği için destek bekliyoruz. Arkadaşlarımızın şikayetlerini, sorunlarını elimden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Zabıtayı, memuru bile şikayet etmek zorunda kaldık. Biz kavga olmadan işimizi yapmak istiyoruz. Bize ‘Tezgah açma, dolaş’ deniliyor ama bizim artık dolaşma şansımız yok.”

Çakmak, genel kurula katılan 65 üyenin tamamından oy alarak güven tazeledi.