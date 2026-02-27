Seferihisar’da Sel Yaralarına 52 Bin Tl Destek

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Komisyonu’nun aldığı karar kapsamında selden ağır hasar gören vatandaşlara 52 bin TL, orta hasarlı yapılara 26 bin TL, hafif hasarlı yapılara ise 15 bin TL destek verilecek. Ayrıca afetin etkilediği bölgelerde belirlenen abonelerin su faturaları iki ay süreyle sosyal destek kapsamında karşılanacak.

Eşya ve temel yaşam desteği verilecek

Seferihisar Belediyesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerle koordineli şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Tespitlerin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımı ve temel yaşam destekleri ulaştırılacak. Sosyal Hizmetler birimleri aracılığıyla yürütülecek yardımlar, afetten etkilenen yurttaşların günlük yaşamlarını yeniden kurmalarını hedefliyor.

Başkan Yetişkin: “Kimse yalnız değil”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyenin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirtti. “Sel felaketi yalnızca fiziki hasar bırakmadı; birçok vatandaşımızın yaşam düzeni ciddi şekilde etkilendi. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyoruz. Dayanışmayı büyüterek yaraları birlikte saracağız. Maddi desteklerin yanı sıra eşya yardımları ve sosyal hizmet desteğiyle vatandaşlarımızın yeniden güvenli bir yaşam kurmaları için çalışıyoruz. Seferihisar’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.

Uzun vadeli destek planı

Belediye, afet sonrası süreci kısa vadeli yardımlarla sınırlı tutmayacak. Psikososyal destekten temel ev eşyası teminine kadar geniş kapsamlı sosyal destek programı uygulanacak. Temizlik, su tahliye ve çevre düzenleme çalışmaları sürerken, sosyal yardım ekipleri hane ziyaretleriyle ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Seferihisar Belediyesi, afetin yol açtığı mağduriyetleri en kısa sürede gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.