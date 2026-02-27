Son Mühür / Atakan Başpehlivan Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, İzmir Konak YKM’nin önünde kalabalık bir partili grupla birlikte ‘Ekonomik Krize Çözüm için Kaynak Kanunu Teklifi’ konulu bir basın açıklaması gerçekleştirerek, iktisadi anlamda yaşanan problemlere ilişkin çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

İhsan Sefa: Kaybolan değerler faiz ödemelerine gidiyor

Konak’ta bulunan YKM’de gerçekleşen basın açıklamasına Ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak başlayan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa, hakça bölüşümün ancak üretimle mümkün olacağını belirtti. Türkiye’de uzun süredir borçlanma ekonomisinin uygulandığını savunan Sefa, devletin üretimi teşvik etmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Son 10 yılda alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Sefa, 2011’de bir asgari ücretle 5,5 çeyrek altın alınabildiğini, bugün ise bunun 2,5 çeyreğe düştüğünü söyledi. En düşük işçi emeklisi maaşında da benzer bir gerileme yaşandığını belirten Sefa, “Bu kayıp sistemin çarpıklığından kaynaklanıyor. Kaybolan değerler faiz ödemelerine gidiyor.” dedi.

Sefa'dan ithalat politikalarını eleştiri

Ayrıca, ekonomik tercihlere ilişkin eleştirilerde bulunan Başkan Sefa, son 10 yılda 40 milyar dolarlık kömür ithalatı yapıldığını aktararak, pamuk ve canlı hayvan ithalatını da örnek gösteren Sefa, bu politikanın istihdam üzerinde olumsuz etkiler yarattığının altını çizdi. Yabancı sermaye çağrılarıyla ekonomik çıkışın sağlanamayacağını kaydeden Sefa, çözümün milli kaynakların üretime yönlendirilmesinde olduğunu belirtti.

1 trilyon dolarlık tasarruf, üretime kazandırılabilir mi?

Öte yandan, Türkiye’de yastık altında ve yurt dışında bulunan tasarrufların toplamının yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde olduğunu iddia eden Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Sefa, bu kaynakların planlı yatırımlara yönlendirilmesi halinde kısa sürede üretim hamlesi başlatılabileceğini kaydetti. Konuyla ilgili, Güney Kore’nin 1997 krizindeki uygulamalarını örnek gösteren Sefa, Türkiye’nin kendi imkânlarıyla üretim odaklı bir dönüşüm gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Kaynak Kanunu önerisinin içeriğinde neler var?

Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi Programı kapsamında hazırladığı ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na ek olarak sunulan Kaynak Kanunu önerisinde ise şu maddeler yer alıyor:

Yurt dışında bulunan ve Türkiye’de kazanılmış para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin zorunlu olarak yurda getirilmesi öngörülüyor.

Yurt içindeki yastık altı altın ve dövizlerin belirlenen süre içinde kamu bankalarına yatırılması hedefleniyor.

1 milyon dolar ve muadili tutarın altındaki yurt dışı varlıklar kapsam dışında tutuluyor.

Kamu bankalarında toplanan varlıkların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda sanayi, tarım ve hizmet sektörü yatırımlarında kullanılması planlanıyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Kamu bankalarına yatırılan varlıkların mülkiyeti sahiplerinde kalacak ve bu varlıklar vergi hesaplaması dışında tutulacak.