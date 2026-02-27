Son Mühür/ Osman Günden - Yangın, saat 11.10 sıralarında Göksu Mahallesi’nde bulunan tek katlı üretim tesisinde çıktı. Üretim alanından yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 6 araç ve çok sayıda personelle bölgeye sevk edildi.

30 dakikalık müdahale

Ekipler, yangının büyümemesi ve çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Daha etkili müdahale amacıyla iş yerinin bazı bölümleri özel ekipmanlarla kontrollü şekilde kesildi ve alevlerin bulunduğu noktalara doğrudan müdahale edildi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.