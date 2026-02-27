Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikası önünde 444 gündür grevde olan 16 işçiyle bir araya geldi.

Sendikal örgütlenmenin anayasal güvence altında olduğunu vurgulayan Karasu, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hem de işverene çağrıda bulundu.

12’si kadın 16 işçinin 444 gündür grevde olduğunu hatırlatan Karasu, fabrika önünde yaptığı açıklamada sendikal örgütlenme sürecinde yaşananlara dikkat çekti.

“Sendikaya geçtikleri anda işverenle karşı karşıya geldiler”

Karasu, işçilerin sürecin başında yalnızca sendikalı olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Başlangıçta sendikalı olmak istediler. Sendikaya geçtiler.

Anayasada güvence altına alınmış sendikal örgütlenmeyi sağlamak istediler. Sendikaya geçtikleri anda, üye oldukları anda işverenle karşı karşıya geldiler.

Aslında bu süreç, ülkemizde örgütlenmenin, sendikalı olmanın işverenin gözünde nasıl gözüktüğünün en güzel örneğidir.

Ne yazık ki bugün bu ülkede ILO sözleşmelerine imza atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiden, emekçiden yana olması gereken bakanlıklar, sermayenin safında yer almakta, işvereni korurken emekçinin hakkını, hukukunu sahiplenmemektedir.

444 gündür 16 emekçinin gayet masumane talepleri göz ardı edilmekte, işveren tarafından Kemalpaşa'da bulunan fabrika Torbalı'ya taşınmakta, grev kırılmaya çalışılmakta ve emekçilerin hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Amaç nedir? 35 yıldır, 20 yıldır alın teri dökmüş, emek vermiş emekçilerin haklarını gasp etmektir."

“Kulağınız var, duymuyorsunuz; diliniz var, konuşmuyorsunuz”

444 gündür fabrika önünde eylemlerini sürdüren işçilerin zorlu koşullara rağmen direnişlerini devam ettirdiğini belirten Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şu sözlerle seslendi:

"Emekçi kardeşlerimiz, 444 gündür soğukta, yağmurda, yazın sıcağında fabrikanın önünde eylemlerine, grevlerine devam ediyorlar.

Biz buradan hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyorum. Kulağınız var, duymuyorsunuz; diliniz var, konuşmuyorsunuz. Yapmanız gereken gayet basittir.

En küçük şikayetleri bile dikkate alan sizler, bugün 444 gündür direnen, sadece sendikalı olmak için mücadele eden emekçi kardeşlerimizin sesini niçin duymuyorsunuz?

Yapmanız gereken, burada iktidarınızda, emekçinin hakkına, hukukuna, sendikal örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkmaktır."

İşverene çağrı: “Emekçinin hakkını verin”

Karasu, açıklamasında işverene de doğrudan çağrıda bulundu. Fabrikanın büyümesinde işçilerin emeğinin payına dikkat çeken Karasu şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir çağrıyı da işverene yapmak istiyorum. Bakın, yanımdaki ağabeyim 35 yıldır bu fabrikaya emek vermiş birisi. 20 yıldır, 15 yıldır çalışan kardeşlerimiz var.

Sonunda bu fabrika büyüdüyse, bu fabrika zenginliğine zenginlik kattıysa, bu 16 tane emekçi kardeşimizin alın teriyle, emeğiyle olmuştur.

İşverene düşen, burada 444 gündür çocuklarından ayrı, torunlarından ayrı burada çadırda oturup torununa çadırda bakmak zorunda kalan emekçinin hakkını, hukukunu vermektir.

Mübarek Ramazan ayında insanların evine huzurla gidebileceği, mutlu gidebileceği, hakkını helal edebileceği bir noktada tavır sergilemektir. İşverene yakışan budur. İşveren zenginleştikçe, büyüdükçe emekçisinin hakkını, hukukunu ezmemelidir.

Büyüyorsa, emekçinin alın teriyle büyüyorsa, zenginleşiyorsa emekçinin hakkını da vermek düşer. Burada herkesin çocuğu var, okumak zorunda olan; çocuğu var, büyümek zorunda olan."

“Yanlarında olmaya devam edeceğiz”

CHP’nin emeğin ve emekçinin yanında olduğunu vurgulayan Karasu, partinin süreci yakından takip edeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon vatandaşımızın birinin hakkı gasp ediliyorsa, birinin hakkına, hukukuna göz dikiliyorsa, emeğine göz dikiliyorsa, alın teri yok sayılıyorsa, bizler Hakkari'den Edirne'ye, İzmir'den Ankara'ya kadar emekçilerimizin yanında olmaya, emekçilerimize sahip çıkmaya, onlarla dayanışma içinde olmaya, onların vermiş olduğu, 444 gündür vermiş oldukları bu onurlu mücadeleyi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz."