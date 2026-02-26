İran’ın Urmiye kentinden yaklaşık 40 yıl önce eşiyle birlikte Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine yerleşen 62 yaşındaki Kudret Akarsu, yıllardır resmi kimlik alamadıklarını söyledi.

Sarıyıldız Mahallesi’nde ikamet eden aile, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen “vatansız kişi kimlik belgesi” ile temel işlemlerini yürütmeye çalışıyor.

Ancak Akarsu, bu belgenin birçok resmi işlemde yeterli olmadığını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

“Çocuklarım okuyamadı”

Eşini yıllar önce kaybettiğini belirten anne Akarsu, iki kızının evlendikten sonra kimlik alabildiğini; diğer iki çocuğunun ise kimlik sorunu nedeniyle eğitim hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Akarsu, yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Hastaneye ya da herhangi bir kuruma gittiğimizde ‘vatansız’ kimliği nedeniyle sorun yaşıyoruz. Çok zorlanıyoruz.

Sadece bir kızım öğretmenlerin desteğiyle 8 yıl kimliksiz olarak okula gidebildi. Diğer çocuklarım okuyamadı.

Türkiye Cumhuriyeti kimliği almak istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.” Aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle resmi işlemleri takip etmekte de zorlandıklarını belirtti.

"‘Vatansız kimliği’ denilince utanıyoruz"

28 yaşındaki Nesibe Akarsu ise defalarca farklı kurumlara başvurduklarını ancak somut bir sonuç alamadıklarını söyledi.

“40 yıldır burada yaşıyoruz. Defalarca başvuru yaptık, ‘size dönüş yapacağız’ denildi ama yıllardır bekliyoruz” diyen Akarsu, özellikle sağlık hizmetlerinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

“Hastanede ‘vatansız kimliği’ denilince utanıyoruz, kalabalık içinde rencide oluyoruz. Annemin sağlık sorunları var, ameliyatlar geçirdi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi sürecinde de zorlandık. Kimliğimiz olmadığı için eğitim hayatımız yarım kaldı.”

“Tek isteğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak”

Akarsu ailesi, tek taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti kimliği almak olduğunu vurguladı. Yıllardır aynı mahallede yaşamalarına rağmen resmi statülerinin netleşmemesinin sosyal ve ekonomik hayatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden aile, yetkililerden çözüm bekliyor.

Kudret Akarsu, “Çocuklarımın mağduriyeti son bulsun istiyorum. Bize bir çare bulunsun” sözleriyle çağrısını yineledi.