Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konya ve Muğla başta olmak üzere kırsal bölgelerde görülen şap hastalığı nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvanın kesime gönderilmesi, süt ve hayvancılık sektöründe yeni bir tartışma başlattı.

Sürecin üretime ve fiyatlara etkisini değerlendiren İzmir Yoğurtçular ve Sütçüler Odası Başkanı Kazım Selvi ile Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, zorunlu kesimlerin sektörde arz, maliyet ve olası zam iddialarına yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kazım Selvi: Zam olacağını düşünüyoruz

Stokların hepsinin eridiğini aktaran ve gelecek aylarda başta süt ürünleri olmak üzere et ürünlere de zam gelebileceğini belirten İzmir Yoğurtçular ve Sütçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Selvi, “Şu an kimsenin elinde süt tozu ve stokta olan teleme peyniri kalmadı. Stokların hepsi eridi.

Bu da önümüzdeki 3 ve 4 ay sonra büyük ihtimal arz ve talep dahlinde bir boşluk olacağını düşünüyoruz. Eğer arz-talep olursa zam yapılır ve olacağını düşünüyoruz. Şap hastalığı iki kez üst üste geçirdik ve bunun etkisini ciddi şekilde yaşadık. Bu problemlerin vuracağı iki nokta var; et ve süt.” diye konuştu.

Ahmet Kocaağa: Üretici para kazanamıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor

Ayrıca, süt ve et ürünlerine gelecek zammın şap hastalığından değil, girdi maliyetlerinden kaynaklı olacağını savunan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde bu hastalık geldi ve gitti bizim buralarda şu an hastalık kalmadı. Geçtiğimiz günlerde televizyonda gördüm, Muğla’nın 11 mahallesinde şap ortaya çıkmış bu süreç geliyor ve gidiyor. Ancak bu Konya’nın bir bölümünde oldu diye bütün Türkiye’yi kapsamıyor.

Beklentimiz çok ancak bunları karşılayan yok. Bir ayda üç kez yemlere zam geldi. Her şeye zam geliyor, akaryakıta zam geliyor, yemlere zam geliyor. Biz gelecek zammın girdi maliyetlerinden kaynaklı geleceğini düşünüyoruz. Patates 8-9 lira tarlada, marketlerde 30 lira bu süreçlerden üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Üretici para kazanamıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor.”