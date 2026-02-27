Son Mühür/ Merve Turan - Ulaşım konforunu ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda parke ve bordür kaplama imalatlarıyla sürdü. Program, mahallelerin ihtiyaçlarına göre etaplar halinde planlandı.

Etap etap ilerledi

Birinci etapta Alaçatı, İnönü, Germiyan, Reisdere ve Ilıca mahallelerinde 12 bin 239 metrekarelik üst kaplama yapıldı. İkinci etapta ise Üniversite, Cumhuriyet, Sakarya, Musalla ve 16 Eylül mahallelerinde 16 bin 576 metrekarelik imalat gerçekleştirildi.

Ruhsatlı kazıların ardından yapılan onarımlar kapsamında Alaçatı ve Musalla mahallelerinde 3 bin 917 metrekarelik yenileme tamamlandı. Böylece 2026’nın ilk iki ayında toplam 32 bin 700 metrekareyi aşan yol ve kaldırım düzenlemesi hayata geçirildi.

Çalışmalar eş zamanlı sürüyor

Parke ve bordür kaplama imalatları; Ildır, Germiyan, Reisdere, Şifne, Altınkum ve Çiftlik mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada eş zamanlı yürütüldü. Belediye ekipleri, günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi için planlı ve koordineli çalışma programı uyguladı.

Başkan Denizli: “Öncelikli yatırım alanı”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 2026 yılında yol yenileme çalışmalarının öncelikli yatırım kalemlerinden biri olduğunu belirtti. “Çeşme’nin her mahallesinde güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar oluşturmak için 2026 yılında önemli kaynak ayırdık. Komşularımızın günlük yaşamını kolaylaştıran ve kentin estetik ile işlevsel kalitesini artıran her adımı önemsiyoruz. Yol yenileme programımız yıl boyunca sürecek” dedi. Belediye, planlanan takvim doğrultusunda üst kaplama ve yenileme çalışmalarını yıl boyunca ilçe genelinde sürdürecek.