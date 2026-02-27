Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Reklamcılar Derneği’nin (İRD) İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen mali genel kurulunda divan başkanlığını Murat Türkay yaptı. Divan üyeliklerini Özge Kaçar ve Kaan Kırıcı üstlendi. Derneğin mali tabloları oy birliğiyle onaylandı, 2026 yılı bütçesi kabul edildi.

Genel kurulda üyelere hitap eden İRD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Çiner, küresel ekonomik zorluklara rağmen İzmir’in sahip olduğu değerlerin önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

“Yaratıcı ekonomi döviz kazandırır, beyin göçünü azaltır”

İzmir’in yaşam kalitesi, genç nüfusu, üniversiteleri ve girişimcilik altyapısıyla yaratıcı endüstriler için güçlü bir zemin sunduğunu ifade eden Çiner, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüm zorlu ekonomik tabloya rağmen İzmir, yaratıcı endüstriler için büyük bir potansiyel taşıyor. Doğru vizyonla birleştiğinde İzmir yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin yaratıcı merkezlerinden biri olabilir. Reklamcılığın stratejik bir alan olarak kabul edilmesi ve teknoloji odaklı istihdamın desteklenmesi gerekiyor. Döviz kazandıran ve beyin göçünü engelleyen yaratıcı ekonomi İzmir için itici güç olabilir.”

“Yaratıcı endüstriler kalkınma politikasıdır”

Yüksek enflasyon, kur baskısı ve iç talepteki dalgalanmanın markaları kısa vadeli çözümlere yönelttiğini belirten Çiner, uzun vadeli marka yatırımlarının geri plana itildiğini söyledi. “Marka değeri olmayan ekonomilerin sürdürülebilir büyüme şansı yok” diyen Çiner, yaratıcı endüstrilerin klasik sanayi mantığıyla ölçülemeyecek bir katma değer ürettiğini kaydetti.

“Bu sektörler döviz kazandırır, nitelikli istihdam yaratır, beyin göçünü azaltır ve ihracat yapan markaların rekabet gücünü artırır. Dünyada bu alan stratejik kalkınma politikası olarak ele alınıyor. Türkiye’de ise çoğu zaman teşvik listelerinin alt sıralarında yer alıyor. Bu durum kaçırılmış bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

“Reklamcılık yalnızca hizmet sektörü değildir”

Reklamcılığın yalnızca bir hizmet sektörü olarak değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Çiner, sektörün markaların bilançosuna, şehirlerin algısına ve ülkenin rekabet gücüne doğrudan etki ettiğini söyledi.

“Gençleri sektörde tutmak zorundayız”

Sektörde genç istihdamın kırılgan bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Çiner, belirsiz kariyer yolları ve güvencesiz çalışma modellerinin gençleri sektörden uzaklaştırdığını ifade etti. “Gençlerin kaybı yalnızca bireysel değil; sektörün hafızasının ve geleceğinin kaybı anlamına gelir” diyen Çiner, yaratıcı ekonominin sürdürülebilirliği için genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.