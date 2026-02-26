Son Mühür- İstanbul'da 5-2'lik muhteşem bir skorla alt ettiği Juventus karşısında ecel terleri döken Galatasaray karşılaşmanın uzatma anlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle son 16 biletini almayı başardı.

Karşılaşma sonrası CBS Sport kanalında Thierry Henry, Jamie Carrigher ve Micah Richards'ın yorumcu olduğu programa konuk olan Vitor Osimhen, turu geçmelerine rağmen saha içinde vücut diline de yansıyan gerginliği doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarıma söylüyorum...



“Tur atladık ama eğer bir sonraki tura çıkıp büyük takımlarla oynamak istiyorsak, geliştirmemiz gereken çok şey var.'' diyen Osimhen,

''Takım arkadaşlarıma bunu söylüyorum ama bazen beni dinlemiyorlar.Futbolun en önemli kuralı motivasyondur. Motivasyon olmazsa evinizde bir Anadolu takımından 5 gol yiyebilirsiniz.” hatırlatmasında bulundu.



Liverpool'la rövanş olur...



Liverpool mu, yoksa Tottenham mı? sorusuna Osimhen,

''Açıkçası şu anda Liverpool'la karşılaşmak rövanş olurdu. Ama bence kiminle karşılaşırsak karşılaşalım (gülerek), Liverpool'dan kaçmak isterdim.

Onlar gelirlerse elbette elimizden geleni yapacağız. Ama kolay olmayacak. Hiçbir takım kolay değil.

Norveç temsilcisi Bodo'nun bu turnuvada neler yaptığının ipuçları var. Yani, eğer kazanmayı denersen büyüklerle de oynaman ve kendini göstermen gerekir'' sözleriyle cevap verdi.

Liverpool'la oynarsak bence bu işin üstesinden gelebiliriz. Yapabiliriz, bizim de içimizde savaşçı ruhu var'' açıklamasında bulundu.