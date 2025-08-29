Son Mühür/ Osman Günden - Seferihisar Belediyesi, tarım arazilerinde izinsiz olarak yapılan hobi bahçelerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal mevzuata aykırı biçimde inşa edilen ve mahkeme süreci tamamlanan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Tarım alanları korunuyor

Belediyeden yapılan açıklamada, tarım alanlarının korunmasının hem doğal çevre hem de gelecek nesiller için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, “Yapı ruhsatı bulunmayan ve yasalara aykırı olarak inşa edilen tüm yapılarla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Mahkeme kararı kesinleşmiş olan yapılar, ekiplerimiz tarafından yasal çerçevede kaldırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için arsa veya yapı satın almadan önce belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçerek bilgi almaları gerektiğini hatırlattı. Müdürlük, telefon ve yüz yüze başvurularla gerekli bilgilendirmeyi sağlıyor.

Çalışmalar aralıksız sürecek

Seferihisar Belediyesi, tarım alanlarını korumak, ilçenin doğal dokusunu muhafaza etmek ve yasa dışı yapılaşmayı önlemek amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.