Son Mühür/ Begüm Mol - Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversitelerin lisans programlarına yerleşen öğrencilere yönelik “Çiğli’nin Yıldızları” burs programı için başvuruları almaya başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi kapsamında yapılacak başvurular, 19 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Başvuru belgeleri ve adresi

Burs başvurusu yapacak öğrencilerden; öğrenci belgesi, YKS sonuç belgesi, transkript (2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için), vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve kiracı olanlar için kira sözleşmesi istenecek. Başvurular, Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 3. katındaki burs başvuru merkezine şahsen yapılabilecek. Detaylı bilgi için 444 35 52 (Dahili: 2362) numaralı telefon aranabilecek.

“Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitimin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurguladı. Gençlerin eğitimine yapılan desteğin uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu ifade eden Yıldız, “Bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek, hem Çiğli’nin hem de ülkemizin geleceği için en güçlü teminattır” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Yıldız, “Çiğli’nin Yıldızları” burs programının yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda gençlere verilen değerin ve güvenin göstergesi olduğunu belirtti. “Her öğrencimizin hayali bizim için kıymetli. Üniversite yolculuklarında yanlarında olarak başarılarına ortak olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Geleceğe umutla bakan bir Çiğli”

Gençlerin başarılarının toplumsal bir kazanım olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, “Çiğli’nin sokaklarında yürüyen her genç, bu kentin yarınlarını inşa edecek bir yıldızdır. Biz bu yıldızların parlaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.