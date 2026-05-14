Son Mühür/Selda Meşe- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda geliştirilen çalışma kapsamında, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün tüm işleyişi dijital sisteme taşındı. Hayvan takibi, sağlık kontrolleri, ilaç uygulamaları ve yatış süreçlerini kapsayan yeni yazılım ile birlikte, yıllardır süregelen yoğun kağıt kullanımı sona erdirildi. Sistem sayesinde hem veri akışı hızlandı hem de hizmet kalitesinde gözle görülür bir artış sağlandı. Dijital altyapı, sahadaki ekiplerin anlık veri erişimini mümkün kılarak operasyonel verimliliği üst seviyeye taşıdı.

Dijital sistem sayesinde hem işlemlerin takibi kolaylaştı hem de vatandaş ile belediye arasındaki erişim daha güçlü hale geldi.Yapılan işlemler, kayıt süreçleri ve uygulamalar sistem üzerinden anlık olarak görüntülenebilir hale gelirken, hizmet akışı daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuştu.



Bu adım, yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik ilkesinin teknolojiyle nasıl bütünleşebileceğini ortaya koyan güçlü bir model niteliği taşıyor. Kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıyla birlikte binlerce sayfalık israfın önüne geçilirken, doğaya verilen zarar da önemli ölçüde azaltıldı.



Okullardan kamu kuruluşlarına kadar geniş bir alanda sürdürülen eğitimlerle, atığın kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm kültürü günlük yaşamın bir parçası haline getiriliyor.Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen çalışmalar kapsamında atık yönetimi sistemleri güçlendirilirken, eğitim programlarıyla da toplumsal farkındalık artırılıyor.

"Şeffaf belediyecilik anlayışı"



Dijitalleşme ile hizmetleri daha etkin hale getirdiklerini dile getiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu bu çalışma, belediyecilik anlayışımızın geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Doğayı korumak, kaynakları verimli kullanmak ve geleceğe güçlü bir miras bırakmak temel sorumluluğumuz. Sıfır Atık yaklaşımını Seferihisar’ın her noktasına yayarken, dijitalleşme ile hizmetlerimizi daha etkin hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın süreçleri doğrudan takip edebilmesi de şeffaf belediyecilik anlayışımızın en önemli göstergelerinden biri. Bu proje, sürdürülebilir bir gelecek hedefimizin somut bir göstergesi olacak” dedi.