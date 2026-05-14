İzmir'in en büyük oyun parkı Menemen Çocuk Köyü, 10 bin metrekarelik alanıyla Ege'nin en kapsamlı çocuk yaşam alanı sayılıyor. Sadece Menemenliler değil; Karşıyaka, Bornova, Konak, Bayraklı, Çiğli ve Buca'dan gelen aileler de hafta sonları buraya akın ediyor.

Menemen Çocuk Köyü nerede, nasıl gidilir?

Tesis, Menemen ilçesinin Ulukent bölgesinde, 30 Ağustos Mahallesi 7218. Sokak No:2 adresinde. İzmir merkezden özel araçla gelenler için Çanakkale Asfaltı üzerinden ulaşım kolay. Otopark hizmeti de ücretsiz.

Toplu taşımayı tercih edenler için en pratik yol İZBAN. Alsancak veya Halkapınar'dan Ulukent istasyonuna kadar tren kullanılabiliyor. İstasyon sonrası Ulukent Aktarma Merkezi'nden hareket eden 749, 750 ve 826 numaralı otobüsler bölgeye servis veriyor.

Menemen Çocuk Köyü'nde hangi atölyeler var?

Köyün asıl farkı, içindeki atölye çeşitliliği. Aşçılık ve pastacılık atölyeleri minik şefler için kurulmuş; bilim ve matematik evlerinde deneyler ve bulmacalarla öğrenme önde tutuluyor. Resim, müzik ve moda tasarım atölyeleri ise sanatsal yönü güçlü çocuklara hitap ediyor. Bunlara itfaiye, botanik, sıfır atık, enerji evi ve ahşap atölyesi de eklenmiş durumda.

Menemen oyun köyünde dış mekânda neler yapılıyor?

Açık alanda dev salıncak, trambolinler, kepçe simülasyonları ve akülü arabalar var. Akülü arabalar için kurulmuş minik bir benzin istasyonu, özellikle 4-8 yaş grubunun en çok ilgisini çeken detay. Belediye, bölgeye ilerleyen dönemde 110 dönümlük aqua park, dev dönme dolap ve akvaryum parkı kazandırmayı da planlıyor.

Menemen Çocuk Köyü ücretli mi, açılış saatleri ne?

Tesise giriş ve otopark tamamen ücretsiz. Ancak içerideki atölyelere katılım belirli bir ücrete tabi. Kullanıcı geri bildirimlerine göre atölye fiyatları 50 TL bandında başlıyor; güncel ücretler için belediyenin iletişim hattından bilgi almak en sağlıklısı.

Köy, haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Pazartesi günleri ise rutin bakım nedeniyle kapalı. Hafta sonu yoğunluğunu sevmeyenler için en uygun gün salı veya çarşamba sabahı.

Menemen oyun parkı hangi yaş aralığına uygun?

Tesis 4 ile 13 yaş arası çocuklara yönelik tasarlanmış. Daha küçük yaş grubu için de güvenli oyun alanları bulunsa da asıl atölye programları okul çağındaki çocuklara hitap ediyor. Aileler için oturma alanları ve kafe de geniş tutulmuş; çocuklar oynarken anne-babalar rahatlıkla vakit geçirebiliyor.

Açılışından kısa süre sonra ilk iki haftada 250 bin ziyaretçiye ulaşan tesis, bölge esnafına da yeni bir hareketlilik kazandırdı.