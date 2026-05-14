14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tarihi su kemerinin korunma alanı resmen belirlenmiş oldu. Beyler Mahallesi’nde yer alan ve daha önce “1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenen su kemeri için yeni koruma sınırları belirlendi.

Yeni koruma düzenlemesi!

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, özel mülkiyete ait bazı parseller üzerinde bulunan tarihi su kemerinin korunma alanı yeniden değerlendirmeye alındı.

Koruma sınırlarının, hazırlanan uzman raporu ve TUES çalışmaları doğrultusunda belirlendiği belirtildi.

Söz konusu tarihi yapının; 189 ada 1 ve 2 parseller, 213 ada 3 parsel ile 297 ada 3 parsel üzerinde bulunduğu ifade edildi.

İnşai ve fiziki müdahaleler için izin!

Karar çerçevesinde, belirlenen korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izninin alınması zorunlu tutuldu.

Tapu kayıtlarına şerh!

Kurul kararında ek olarak ilgili parsellerin tapu kayıtlarına yeni şerhler işleneceği de ifade edildi.

189 ada 1 ve 2 parseller ile 213 ada 3 parsel ve 297 ada 3 parsel için “Kısmen korunma alanındadır” ve “Kısmen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhlerinin ekleneceği ifade edildi.

297 ada 1 parselin tapu kaydına ise “Kısmen korunma alanındadır” şerhinin işleneceği belirtildi.