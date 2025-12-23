Son Mühür/ Beste Temel - Teos Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik proje, bölge halkı ve bilim insanlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan ÇED raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin yalnızca çevresel değil, doğrudan insan hayatını tehdit eden sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Sığacık sıradan bir marina alanı değil”

Sığacık’ın binlerce yıldır kullanılan doğal bir liman olduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin, bölgenin Ege Denizi’nde hayati bir sığınak işlevi gördüğünü vurguladı. Yetişkin, “Ege’de denize çıkan her denizci bilir ki şiddetli lodoslarda ve fırtınalarda teknelerin sığındığı yer Sığacık’tır. Bugün yapılmak istenen marina kapasite artışı, bu hayati özelliği tamamen ortadan kaldıracaktır” dedi.

“Boğaz 540 metreden 120 metreye düşürülmek isteniyor”

Projeyle birlikte Sığacık Körfezi girişindeki doğal boğazın yaklaşık 540 metreden 120 metreye düşürülmesinin planlandığını belirten Yetişkin, bunun ciddi bir deniz güvenliği sorunu yaratacağını ifade etti.

“Bu boğazdan her yıl binden fazla tekne geçiyor. Balıkçılar, amatör denizciler, ticari tekneler… Bu kadar dar bir alanda bu tekneler nasıl güvenle geçecek? Fırtınada ya da acil bir durumda denizciler nereye sığınacak?” diye konuştu.

“Tsunami riski artacak, Sığacık sular altında kalabilir”

Projeye ilişkin bilimsel verileri de kamuoyuyla paylaşan Yetişkin, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından hazırlanan rapora dikkat çekti. Raporda, marina genişletilmesi ve boğazın daraltılması halinde olası bir tsunami ya da ani deniz kabarmasında dalgaların dar alanda sıkışarak çok daha yıkıcı hale geleceğinin açıkça ifade edildiğini aktardı.

Yetişkin, “Bu senaryoda tüm Sığacık’ın sular altında kalma riski vardır. Bunun vebalini kimse taşıyamaz” dedi.

Deprem senaryoları da raporda yer aldı

Raporda ayrıca Girit, Rodos ve Ege Adaları çevresinde meydana gelebilecek 7.0–7.5 büyüklüğündeki depremlerin Sığacık’ta ağır tsunami hasarlarına yol açabileceği, planlanan eklenti yat limanının bu etkilerden doğrudan etkileneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

“Seferihisar marina kenti değil, balıkçı kasabasıdır”

Seferihisar’ın kimliğine vurgu yapan Başkan Yetişkin, ilçenin bir marina kenti değil, doğal bir balıkçı kasabası olduğunu söyledi. “Binlerce insan burada ekmeğini denizden çıkarıyor. Bugün marina kapasite artışına sessiz kalırsanız, yarın balıkçı barınağını da alırlar” ifadelerini kullanan Yetişkin, projenin hayata geçmesi halinde geleneksel balıkçılığın önümüzdeki beş yıl içinde sona ereceğini, deniz kirliliğinin artacağını ve ekosistemin geri dönüşü olmayan biçimde zarar göreceğini dile getirdi.

“Yat turizmine değil, bilimsizliğe karşıyız”

Yat turizmine karşı olmadıklarını özellikle vurgulayan Yetişkin, “Biz yat turizmine karşı değiliz. Doğanın, bilimin ve halkın yok sayılmasına karşıyız. Sığacık yaşayan bir doğa ve kültür mirasıdır” dedi.

Askı süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teos Yat Limanı Kapasite Artışı Projesi, onaylanan son haliyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 gün süreyle askıya çıkarıldı. Bu süre boyunca projeye ilişkin itiraz ve görüşler alınacak.

Bölge halkı, çevre örgütleri ve yerel yönetimler, deprem ve tsunami riski nedeniyle Sığacık Koyu’nda deniz içi hiçbir yeni yapılaşmaya gidilmemesi gerektiğini savunuyor. Başkan Yetişkin, açıklamasını “Bu projeye karşı duruyoruz ve Sığacık için sonuna kadar karşı durmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.