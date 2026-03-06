Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası’nı ilçedeki eğitim kurumlarında yürüttüğü kapsamlı bir bilinçlendirme seferberliğiyle değerlendirdi. Afet risklerinin yüksek olduğu bir coğrafyada yaşamanın getirdiği sorumlulukla hareket eden belediye ekipleri, genç zihinlerde farkındalık oluşturmak adına hem teorik bilgileri hem de hayat kurtaran pratik uygulamaları öğrencilerle buluşturdu. Karşıyaka Afet Gönüllüleri ve uzman Arama-Kurtarma birimlerinin deneyimlerini paylaştığı bu programlar sayesinde, olası kriz anlarında sergilenmesi gereken doğru reflekslerin toplumun tabanına yayılması hedefleniyor.

Hayat kurtaran teknikler okul sıralarına taşındı

Eğitim sürecinin en dikkat çekici durağı olan Cihat Kora Anadolu Lisesi’nde, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim sundu. Sarsıntı öncesinde alınacak önlemlerden, deprem anındaki "çök-kapan-tutun" disiplinine ve sonrasındaki güvenli tahliye süreçlerine kadar her aşama titizlikle ele alındı. Teorik anlatımların ötesine geçilen programda; yangın türlerine göre müdahale stratejileri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durumlarda güvenli alanlara ulaşım yolları somut örneklerle aktarıldı.

İlk yardımda tiyatral canlandırma ile kalıcı öğrenme

Afet anlarının en kritik unsuru olan ilk yardım konusu, öğrencilerin ilgisini çekecek yaratıcı yöntemlerle işlendi. Kanama kontrolü, yaralıların ilk muayenesi ve kısıtlı imkanlarla geçici sedye oluşturma gibi teknik beceriler, uzman personellerin rehberliğinde uygulamalı olarak gösterildi. Özellikle solunum veya kalp durması gibi saniyelerin hayati önem taşıdığı vakalara yapılacak müdahaleler, tiyatral bir gösteriyle canlandırılarak hafızalarda kalıcı yer edinmesi sağlandı. Benzer eğitim çalışmaları hafta boyunca Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Havva Özişbakan Anadolu Lisesi’nde de eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Başkan Ünsal: "Bilgi, afetlere karşı en güçlü kalkanımızdır"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen çalışmaların hayati bir misyon taşıdığını ifade ederek, kentin dirençli bir yapıya kavuşması için eğitimin şart olduğunu vurguladı. Afet gerçeğiyle yaşamanın bilimsel ve bilinçli bir hazırlık süreci gerektirdiğini belirten Ünsal, yeni nesillerin bu donanımla yetişmesinin gelecekteki olası kayıpları minimize edeceğinin altını çizdi. Uzman kadrolar ve gönüllü ordusuyla Karşıyaka’nın her noktasında bu farkındalığı diri tutmaya kararlı olduklarını söyleyen Başkan Ünsal, toplumun her kesimini kapsayan eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği mesajını verdi.

