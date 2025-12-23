Son Mühür/ Merve Turan - Kültürlerarası Sanat Derneği ve Nesin Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 9. İzmir Mizah Festivali, üçüncü gününde de zengin içeriğiyle sürdü. Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerde mizah; tiyatrodan müziğe, heykelden basına uzanan geniş bir çerçevede ele alındı. Etkinliklerde usta gazeteciler İlhan Selçuk ve Çetin Altan da saygıyla anıldı.

Çocuklar karikatür atölyesinde buluştu

Festival etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi’nde, eğitmen Mustafa Yıldız eşliğinde Çocuklarla Karikatür Atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar, mizahın yaratıcı dünyasıyla tanışarak çizim çalışmaları yaptı.

Disiplinlerarası mizah paneli ilgi gördü

Festivalin üçüncü gününde Selçuk Efes Kent Belleği’nde ilk olarak Disiplinlerarası Mizah Paneli gerçekleştirildi. Vecdi Sayar moderatörlüğündeki panelde Doç. Dr. Banu Ayten Akın, Serhan Yedig ve Heykeltıraş Mehmet Aksoy konuşmacı olarak yer aldı.

Tiyatro ve mizah ilişkisine değinen Doç. Dr. Banu Ayten Akın, festivalin Efes Selçuk’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğe verilen destekten dolayı belediyeye teşekkür etti. Akın, farklı disiplinlerden öğrenmenin kendisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

“Burada olduğumuz için çok şanslıyız”

Mizah ile müzik arasındaki ilişkiyi değerlendiren müzisyen ve yazar Serhan Yedig, mizahın tahammül ortamı olmadan var olamayacağını vurguladı. Türkiye’de mizahın zor bir dönemden geçtiğini belirten Yedig, festivalin sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Yedig, panellerin geleceğe belge bırakacak nitelikte olduğunu belirterek Efes Selçuk’un kent belleğini koruyan yapısına vurgu yaptı.

“Mizah nefes alma eylemidir”

Heykeltıraş Mehmet Aksoy ise mizahın derinliğine dikkat çekerek, mizahın yalnızca güldürmekle sınırlı olmadığını, düşündüren ve farkındalık yaratan bir alan olduğunu söyledi. Aksoy, mizahın toplumların varlığını sürdürmesi açısından hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

Basında mizah panelinde İlhan Selçuk anıldı

Günün ikinci paneli olan Basında Mizah başlıklı oturumda gazeteci-yazar Nazım Alpman, İlhan Selçuk ile ilgili anılarını paylaştı. Selçuk’un ailesinin kökenine değinen Alpman, Selçuk soyadının hikâyesini aktararak İlhan Selçuk’un Efes Selçuk ile olan bağının önemine dikkat çekti. Alpman, Selçuk’un bu topraklar için taşıdığı sembolik değerin altını çizdi.