Son Mühür- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimini toplum sağlığını güçlendirecek anlamlı bir projeyle taçlandırıyor. İl genelinde başlatılan “Ramazan’da Sağlık Programı” çerçevesinde, şehrin dört bir yanındaki ilçelerde kurulan özel sağlık stantları vasıtasıyla vatandaşlara yerinde hizmet sunuluyor. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği bu mübarek ayda, sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen uzman ekipler; sağlıklı yaşam standartlarından doğru beslenme yöntemlerine, kronik hastalıklardan korunma yollarından dijital sağlık platformlarının kullanımına kadar geniş bir yelpazede rehberlik faaliyeti yürütüyor.

İftar hareketliliği sağlık bilinciyle buluşuyor

Vatandaşların sosyal hayata en yoğun katılım gösterdiği iftar öncesi ve sonrası saatler, programın verimliliğini artırmak adına stratejik olarak tercih ediliyor. Ramazan çadırlarından merkezi meydanlara, cami avlularından alışveriş merkezlerine kadar kentin kalbinin attığı her nokta birer sağlık bilgilendirme istasyonuna dönüştürülmüş durumda. Bu noktalarda sadece teorik bilgiler paylaşılmıyor; aynı zamanda temel ilk yardım teknikleri ve hayati önem taşıyan müdahale yöntemleri uzmanlar tarafından uygulamalı olarak sergilenerek, olası acil durumlarda sergilenecek doğru reflekslerin toplum geneline yayılması amaçlanıyor.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde kişiye özel yaklaşım

Kurulan sağlık noktalarında gerçekleştirilen teknik ölçümler, bireylerin kendi sağlık durumları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlıyor. Vatandaşların boy ve kilo değerleri üzerinden vücut kitle indeksleri hesaplanırken, elde edilen veriler ışığında uzman diyetisyenler ve sağlık personeli tarafından kişiye özel beslenme önerileri sunuluyor. Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan karbonmonoksit ölçümleri ise sağlıklı bir nefes için vatandaşlara motivasyon kaynağı oluyor. Ayrıca, risk grubunda olduğu belirlenen veya detaylı tetkik ihtiyacı duyulan bireyler, vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek takip süreci başlatılıyor.

Kadın sağlığından kronik takibe kadar kapsamlı rehberlik

Projenin bir diğer ayağını ise toplumun hassas gruplarına yönelik özelleştirilmiş bilgilendirme çalışmaları oluşturuyor. Kadın sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak Menopoz Okulu ve Gebe Okulu gibi platformların tanıtımı yapılırken, anne adayları ve ilgili yaş grubundaki kadınlar mevcut imkanlar hakkında detaylıca aydınlatılıyor. Yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak sağlık birimleri ve evde bakım hizmetleri gibi organizasyonlar hakkında da doğru yönlendirmeler yapılarak, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. İzmir’in her köşesine yayılan bu etkinlikler, Ramazan ayının son gününe kadar İzmirlilerle buluşmaya devam edecek.