Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda İran ve ABD arasında başlayan savaşın ekonomiye yansımaları artarak devam ediyor. Son olarak, başta Orta Doğu ticareti olmak üzere dünya ticaretinin önemli duraklarından olan Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların İran tarafından durdurulmasının ardından özellikle tarım ürünlerinde ciddi maliyet artışlarının yaşanabileceği öngörülüyor.

Ferdan Çiftçi: Tarım politikalarının uluslararası ilişkiler boyutu da var

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında süregelen savaşın ciddi bir enerji savaşı olduğunu vurgulayan ve ticaret sınır kapılarının kapatılmasından kaynaklı özellikle gübre kaynaklı ciddi sorunların yaşanacağının altını çizerek bunun sonucunda tarımsal ürünlerin maliyetinde büyük sıkıntılar yaşanacağını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, “Bölgemizdeki savaş ciddi anlamda yürütülen bir enerji savaşıdır. Şu anda özellikle petrol piyasasındaki yükselişler bir kere hem ürün ticaretini etkiliyor, çünkü ticaret sınır kapılarının kapatılması nedeniyle özellikle gübrede bir sıkıntı yaşanacağını gösteriyor.

Bu da üreticileri ve dolayı olarak tüketicileri vuracak. Sadece bununla kalmayacak, dün bizim açımızdan baktığımızda diğer hammadde kaynaklarında da diğer ürünlerde kullandığımız kalemlerde de sıkıntıya sebep olacağı gözüküyor. Bu tarım politikalarının aynı zamanda uluslararası ilişkiler boyutunun olduğunu da gösteriyor biz bunu daha önce Rusya-Ukrayna savaşında da yaşadık o dönemde de başta buğday ve Ayçiçek yağı olmak üzere birçok konuda sıkıntılar yaşadık. Aynı şekilde Rus uçağını düşürdüğümüzde de bunun çiftçilere olumsuz yansımalar olmuştu. Savaş artık sadece ülkeler arasında değil ne yazık ki çiftçinin üretim için mücadelesinde de kendisini gösterecek.” diye konuştu

“Kısa vadede bazı önlem ve desteklemelerle biz bunu aşabiliriz”

Son olarak, söz konusu tarımsal krizden kısa vadede alınacak destelemeler ve önlemlerle kurtulmaının mümkün olduğunu aktaran Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Uzun vadede neler yaşanabileceğini öngöremiyoruz ancak kısa vadede elbette bazı önlem ve desteklemelerle biz bunu aşabiliriz. Akaryakıtta nasıl ki sistem değiştirdik bu bir önlemdir. Bunun gibi tarımla ilgili bazı önlemlerin alınması takdirinde biz kısa vadede bu işten en az zararla kurtulabiliriz, yapılmazsa ise sonunu çok iyi görmüyorum.”