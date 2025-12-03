Son Mühür/ Beste Temel - Bu yıl 19’uncusu düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapılarını açtı. Türkiye’nin en büyük turizm platformlarından biri olan fuarda Seferihisar Belediyesi de yer alarak ilçenin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

Doğası, tarihi dokusu ve sakin yaşam kültürüyle İzmir turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Seferihisar, fuar alanında kurulan standıyla dikkat çekti. Mandalina, zeytinyağı gibi yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantta, yerel sanatçıların el emeği ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İlçenin özgün kimliğini yansıtan Seferihisar Standı, açılış gününden itibaren yoğun ziyaret aldı.

Başkan Yetişkin’den stand daveti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, TTI İzmir’in Seferihisar ve bölge turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Başkan Yetişkin, Seferihisar’ın üretim gücünü, kültürel mirasını ve turizm değerlerini uluslararası platformda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, fuarın 5 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Uluslararası temaslar öne çıktı

Fuarın açılış gününde Seferihisar Belediyesi standı, ulusal ve uluslararası birçok önemli ismi ağırladı. Kazakistan Başkonsolosu Bauyrzhan Akatov ve beraberindeki heyet, Seferihisar Standı’nı ziyaret ederek ilçenin turizm vizyonu, kültürel projeleri ve yeni dönem hedefleri hakkında Başkan Yetişkin’den bilgi aldı.

Turizm iş birlikleri masaya yatırıldı

Başkan İsmail Yetişkin, fuar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Ahmet Kilimci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel turizm iş birlikleri, yeni proje ortaklıkları ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmeler ele alındı. Bu temasların Seferihisar’ın turizmdeki ivmesini güçlendirmesi ve uluslararası görünürlüğünü artırması hedefleniyor.

İON Rotası ulusal projeler arasında tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA tarafından İON Rotası’nın ilk kez ulusal bir proje olarak TTI İzmir’de tanıtılması, Seferihisar açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Seferihisar Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen rota, akademik çevreler, turizm profesyonelleri ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Projenin kültürel miras turizmine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.

Ürkmez Kadın Tiyatrosu ilgi odağı oldu

Seferihisar’ın yerel kültürel üretimini yansıtan Ürkmez Kadın Tiyatrosu, fuar süresince sahnelediği performanslarla ziyaretçilerin dikkatini çekti. Kadınların sanatsal üretimdeki gücünü sahneye taşıyan ekip, fuarın en renkli ve ilgi gören unsurları arasında yer aldı.

TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuarı, Seferihisar’ın turizm potansiyelini uluslararası ölçekte tanıtması, yeni iş birlikleri kurması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor.