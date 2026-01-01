3. Lig 4. Grup’ta ilk yarının son dört karşılaşmasını galibiyetle tamamlayarak devreye 18 puanla 10. sırada giren Altay’da stoper Sefa Özdemir, takımın değişmez isimlerinden biri olarak öne çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk yarıda oynanan 15 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarak toplam 1.333 dakika ile takımın en çok süre alan futbolcusu oldu.

Ligde 14 karşılaşmada 90’ar dakika sahada kalan Sefa, son hafta deplasmanda oynanan Afyonspor maçında 73. dakikada ilk kez oyundan alındı. Deneyimli oyuncu, kupada Bursa Yıldırımspor’a karşı oynanan mücadelede de 90 dakika sahada kalarak performansını sürdürdü.

Kritik dakikalarda gol ve asistleriyle fark yaratıyor

Altay’ın Tire 2021 FK ile deplasmanda oynadığı maçta 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Sefa Özdemir, İzmir Çoruhlu FK karşılaşmasında 89. dakikada Ünal Alihan’a asist yaparak skor katkısını sürdürdü.

Son olarak 1-0 kazanılan Afyonspor deplasmanında 54. dakikada attığı golle taraftarların alkışını aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve Altay’da dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli stoperin, siyah-beyazlılarla sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Alacaklar nedeniyle FIFA süreci devam ediyor

Öte yandan, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncu arasında yer alan Sefa Özdemir, ödeme yapılmaması durumunda serbest kalma hakkına sahip olacak. Altay yönetimi, eski futbolcular Leandro Kappel ve Serge Aka ile ilgili FIFA kanalı üzerinden puan silme talebinde bulunma sürecinde ek süre aldı. Başta iki oyuncu ile 1 Ocak’a kadar anlaşma sağlanmazsa toplam 12 puan silinmesi gündemdeydi; yönetim, taraflarla temasını sürdürerek son anlaşma tarihini 15 Ocak olarak erteledi.

Ayrıca, ödeme ve anlaşma süreci 8 Ocak’ta sona erecek olan Stachowiak ve Amorim ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.