İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan Polis Merkezlerini Ziyaret!

Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, şehir genelindeki polis merkezlerini ziyaret etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentte görev yapan emniyet birimlerini incelemek amacıyla bir dizi ziyarette bulundu. Bu kapsamda Gümüşpala Polis Merkezi, Çamdibi Şehit İbrahim Üncü Polis Merkezi, Alsancak Polis Merkezi ve Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği ziyaret edildi. Ziyaretlerde emniyet personeliyle bir araya gelen Başsavcı Yeldan, adli süreçlerin sağlıklı yürütülmesinde emniyet birimlerinin önemine değindi ve kurumlar arası etkin iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Saha çalışanlarının çabasının kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasında belirleyici olduğunu belirten Yeldan, özveriyle görev yapan emniyet mensuplarına başarı dileklerini ileterek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Görüşmelerde, iş birliğinin sürdürülmesinin ve sahadaki gayretin devam ettirilmesinin önemi üzerinde duruldu.