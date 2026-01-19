İzmir’in Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan Şadırvanaltı Camii, 1636 yılında inşa edilmesinin ardından geçen yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı başardı. Yüksek bir su basman üzerine kurulan caminin altında çarşı bulunuyor, ibadet alanına ise kuzey ve batıdan merdivenlerle ulaşılıyor.

Kubbe, minare ve iç mekân öne çıkıyor

Caminin iç mekânında tromplu kubbe yapısı dikkat çekiyor. Kubbe kasnağında yer alan sekiz pencere ile tromplardaki pencereler, mekâna doğal ışık sağlıyor. Mihrap, yuvarlak kemer içinde konumlanırken mermer minber yapının estetik değerini artırıyor. Güneyde yer alan yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minare ise 1941 yılında restore edildi.

Yıkılan şadırvan için yeniden inşa kararı

Camiye adını veren sekiz sütunlu şadırvan, 30 Temmuz 2022’de kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkıldı. Sekiz köşeli mermer bloklarla kaplı olan şadırvanın yeniden yapılması için yetkili kurumlar tarafından karar alındı.

Tarihi çeşme ve süslemeler korunuyor

Camiye bağlı tarihi çeşmede yer alan ayna taşı, kabartma tekniğiyle işlenmiş süslemeleriyle öne çıkıyor. Üst bölümde cami tasviri, alt kısımda ise sütunceler ve bitkisel motifler yer alıyor. Detaylar dönemin mimari anlayışını yansıtyor.

Kültürel mirasın yaşayan parçası

Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alınan Şadırvanaltı Camii, yalnızca ibadet mekânı değil, İzmir’in sosyal ve ticari tarihine tanıklık eden bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Yetkililer, bakım ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin ziyaretçilere yeniden bütüncül yapısıyla açılacağını belirtiyor.