İzmir’de yaşayan 37 yaşındaki tekstil işçisi Gülten Saygı, son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığına karşı dikkat çekmek amacıyla örnek bir farkındalık çalışması başlattı.

Kendi imkanlarıyla hazırlattığı broşürleri sokak sokak dolaşarak dağıtan Saygı, duvar ve direklere astığı bilgilendirme metinleriyle vatandaşları uyarıyor.

Yakın çevresinde yaşanan mağduriyetlerin ardından harekete geçen Saygı, özellikle “hesabım bloke oldu” bahanesiyle yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Bir arkadaşının yaşadığı olay her şeyi değiştirdi

Gülten Saygı’nın aktardığına göre olay yaklaşık bir yıl önce yaşandı. Arkadaşının yakını olduğunu söyleyen bir kişi, banka hesabının bloke edildiğini öne sürerek acil para transferi için IBAN talebinde bulundu.

İlk etapta sıradan bir yardım isteği gibi görünen bu durum, ilerleyen süreçte ciddi bir hukuki probleme dönüştü.

Yaklaşık bir yıl sonra söz konusu IBAN hesabına 20 farklı hesaptan para transferi yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde hesabın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Saygı’nın arkadaşı hakkında “dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı

Yaşananların ardından konuyu araştırmaya başlayan Saygı, benzer olayların sanılandan çok daha yaygın olduğunu fark etti.

TCK 158 Mağdurları Platformu ile iletişime geçtiğini belirten Saygı, çok sayıda kişinin aynı yöntemle mağdur edildiğini, bazı kişilerin ise aylar sonra açılan dosyalarla gerçeği öğrendiğini söyledi.

Bu tablo karşısında sessiz kalmak istemeyen Saygı, IBAN dolandırıcılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşür bastırarak bilgilendirme çalışması başlattı.

“Amacımız insanları uyarmak”

Yaşanan sürecin kendisini derinden etkilediğini belirten Saygı, hedeflerinin kimsenin mağdur olmaması olduğunu ifade etti.

Saygı, “Kendim doğrudan mağdur olmadım ama arkadaşımın başına gelenler beni harekete geçirdi. Araştırdıkça ne kadar çok insanın zarar gördüğünü gördüm. Amacımız insanları uyarmak” dedi.

“Yakınınız olsa bile IBAN hesabınızı paylaşmayın”

Vatandaşlara açık ve net uyarılarda bulunan Saygı, dolandırıcıların çoğu zaman güven ilişkisini kullandığını söyledi. Broşürlerde de bu konuya dikkat çekildiğini ifade eden Saygı, şu ifadeleri kullandı:

“Yakınınız, tanıdığınız hatta akrabanız bile olsa IBAN hesabınızı kimseyle paylaşmayın. ‘Hesabımda bloke var’ ya da ‘sana da harçlık veririm’ gibi sözlere kesinlikle inanmayın.

Bir kez paylaştığınızda süreç hemen başlamıyor. Aylar sonra hesabınıza yabancı yerlerden para gelmeye başlıyor.”

Gençler harçlık vaadiyle kandırılıyor

Dolandırıcılık yöntemlerinin özellikle gençleri hedef aldığını belirten Saygı, gençlerin kolay para vaadiyle kandırıldığını dile getirdi.

Aylar sonra haklarında onlarca dosya açıldığını fark eden gençlerin büyük bir psikolojik yıkım yaşadığını ifade eden Saygı, “Birçok kişinin hayatı bu şekilde altüst oluyor” dedi.

“Sesimizi duyurmak için mücadele ediyoruz”

Farkındalık çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü belirten Gülten Saygı, tek amaçlarının insanların zarar görmesini engellemek olduğunu söyledi.

Saygı, “Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.