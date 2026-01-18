Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Otobüscüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası seçimlerini, odanın 29 yıl başkanlığını yapmış Hasan Basri Bostancı kazandı. İESOB eski Başkanı Zekeriya Mutlu’nun adayı Erdem Mert ise sandıktan çıkmadı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın 1966’dan bu yana yapılan en çekişmeli genel kurullarından biri, adeta siyasi mitingleri aratmadı. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın tarihi genel kurulunda sandıktan beyaz liste çıktı. Atatürk Stadyumu Faal Hakemler Derneği Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul, 29 yıl boyunca oda başkanlığı yapan Hasan Basri Bostancı ile 4 yıldır görevde bulunan mevcut başkan Erdem Mert yarıştılar.

Bostancı 908, Mert 652 oy aldı

Genel kurul; İzmir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İESOB yönetim kurulu üyeleri, esnaf odası başkanları, İzmir ESKKK Birliği Başkanı Erdem Hünü, kooperatif başkanları, meslek örgütleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yapılan seçimlerde 29 yıl oda başkanlığını yapan Hasan Basri Bostancı 908 oy alırken, mevcut Oda Başkanı Erdem Mert 652 oyda kaldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yalçın Ata’nın desteklediği aday Bostancı, ekibiyle birlikte zaferlerini kutladı.

Başkan Ata'ya yakın üç oda başkanı da kazandı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bergama Şoförler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş, İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Lütfi Tosyalı da gerçekleştirilen oda seçimlerinde yeniden başkan seçildiler. Üç ismin de İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’ya yakın olduğu biliniyor.