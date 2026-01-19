Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın son dönemdeki açıklamalarına yönelik sert bir çıkış yaptı. CHP belediyeciliğinin klasikleşmiş bir "mazeret üretme" stratejisi izlediğini savunan Çankırı, İzmir halkının artık somut hizmetler beklediğini vurguladı. Tugay’ın röportajındaki söylemleri "hizmet üretmemeyi perdeleme çabası" olarak nitelendiren Çankırı, İzmir’in kronik sorunlarının yönetim zafiyetiyle derinleştiğini ileri sürdü.

"Hem fotoğraf verip hem 'Engelleniyoruz' demek çelişkidir"

Milletvekili Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir yandan devletin bakanlarıyla bir araya gelip fotoğraf verdiğini, diğer yandan ise kamuoyuna "Ankara bizi engelliyor" mesajı yolladığını belirterek bu durumu samimiyetsiz bulduğunu ifade etti. Bu iki tablonun yan yana gelmesinin büyük bir çelişki doğurduğunu belirten Çankırı, "Soruyu sormak kaçınılmaz oluyor: Engellenen proje mi, yoksa yürütülemeyen yönetim mi?" dedi. Çankırı’ya göre, Ankara’nın engel olduğu iddiası, başarısızlığı gizlemek için kullanılan bir kalkan haline getirilmiş durumda.

Devlet denetimini "Engel" olarak görmek devleti tanımamaktır

Belediyelerin onay ve denetim süreçlerini birer engel gibi sunmasının devlet geleneğiyle bağdaşmadığını hatırlatan Ceyda Bölünmez Çankırı, devletin asli görevinin milletin parasını korumak ve hukuku gözetmek olduğunu belirtti. "Kaynağı buluyoruz" demenin tek başına bir başarı kriteri olmadığını vurgulayan Çankırı, asıl başarının o kaynağı İzmir’in gerçek ihtiyaçlarına göre, zamanında ve hukuka uygun şekilde harcayabilmek olduğunu söyledi. İmza süreçlerinin bir sorumluluk zinciri olduğunu hatırlatarak, her projenin titizlikle denetlenmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

"Körfez konuşmakla temizlenmiyor, altyapı sözle yapılmıyor"

İzmir’in 20 yılı aşkın süredir aynı anlayışla yönetildiğini ve hala aynı sorunların tartışıldığını ifade eden Çankırı; Körfez kirliliği, altyapı eksikliği ve ulaşım çilesinin artık İzmirlinin gündelik hayatını çekilmez kıldığını savundu. Bu sorunların çözüm adresinin Ankara değil, belediye katları olduğunu dile getiren AK Partili vekil, "Konuşmakla körfez temizlenmiyor, konuşmakla altyapı yapılmıyor. Sorun Ankara’da değil, yönetim anlayışındadır" ifadelerini kullandı.

"İzmir kimsenin beceriksizliğine kalkan yapılamaz"

İzmir’in Türkiye için bir "üvey evlat" veya "hasım" değil, milletin gözbebeği olduğunu vurgulayan Çankırı, şehrin potansiyelinin yönetimsel hatalara kurban edilemeyeceğini belirtti. AK Parti olarak polemik yerine "eser siyaseti" yaptıklarını söyleyen Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine şu net çağrıyı yaptı: "Sözle değil, işle gelin. İzmir’i kendi beceriksizliğinizin kalkanı yapmaktan vazgeçin."

