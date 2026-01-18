Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş Konak belediye başkanının en yakınlarından olan bir meclis üyesi aracılığıyla, (Melda Erbaykent) CHP’li muhalif meclis üyelerine baskı ve tehdit planları yaptığını öne sürmüştü.

Bu olaylarla ilgili konuşan zaza yusuf, sosyal medya hesabında gündeme bomba gibi düşecek bir ses kaydı paylaştı. Konak Belediyesi’nde CHP sıralarında oturan ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya muhalif tavır alan meclis üyelerinin üzerinde baskı kurulması ve dövdürülmesi olayını ilk olarak AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş taşımıştı. Başdaş’ın açıklamasında, kamuoyuna yansıyan iddialara göre; belediye başkanına yakın bir meclis üyesinin, bir arsa satışı sürecinde parti içinde kendisine muhalefet eden meclis üyelerine yönelik gözdağı, baskı ve tehdit planları yaptığı ileri sürülmüştü. Başdaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Şantaj, tehdit, baskı iddiaları artık fısıltı değil, yüksek sesle konuşuluyor. Konak Belediyesi, hizmet üretmesi gerekirken iddialarla, krizlerle ve skandallarla anılır hale gelmiştir. Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre, “Belediye başkanının en yakınındaki meclis üyelerinden biri, bir arsa satışı sürecinde muhalefet eden kendi partisinden meclis üyesi arkadaşlarına yönelik gözdağı, baskı ve tehdit planları yapmıştır” demişti.

“CHP’li Erbaykent, 6 kişilik iş kontenjanı ve nakit para karşılığında muhalif meclis üyelerinin dövdürülmesini istedi” iddiası

Baştaş, paylaşımında zaza Yusuf adlı bir kişinin instagram hesabındaki paylaşımlarına da yer vermişti. Başkan Başdaş’ın iddiaları gündeme getirmesinin ardından Zaza Yusuf ınstagram hesabında konu hakkında şu açıklama yapılmıştı, “İlçe seçimi döneminde Konak Meclis Üyesi Melda Erbaykent, Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun saha sorumlusu olarak kendisini vekil tayin ettiğini söyledi. Bizlerden 6 kişilik iş kontenjanı karşılığında ve nakit para karşılığında Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren’in dövdürülmesini istedi. Medicana Hastanesinin olduğu arsa ticari alan olarak geçiyor. Oranın özel sağlık tesisi olmasını meclisten geçireceklermiş. Buna muhalefet eden Eren, Küpeli ve Kurt ve diğer meclis üyelerini etkisiz kılmak için bana teklif edildi”

Başkan Çınarlı, “Başdaş’ın manipülasyon girişimi”

Konak Belediyesi mualif meclis üyelerine yönelik bu tür iddiaların gündeme gelmesi üzerine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı yazılı bir açıklama yayınladı. Konak İlçe Başkanı Başdaş’ın ‘manipülasyon’ yaptığını öne süren Başkan Çınarlı, “İpe sapa gelmez iddialara mal bulmuş mağribi gibi sığınarak, Konak Belediyesi’nin hukuka dayanan yönetim anlayışını ve şeffaflığını sınamaya kalkan zihniyete cevap vermeyi zul saysam da, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’ın manipülasyon girişimine karşı gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı bir görev kabul ediyorum.Öncelikle altını kalın harflerle çizmek isterim ki; AK Parti İlçe Başkanı’nın ‘bir arsa satışı’ olarak tanımladığı ve üzerine mesnetsiz iddialar ekleyerek algı yaratmaya çalıştığı süreç, parsel malikinin talebiyle meclis gündemine alınan bir plan tadilatı önerisidir” dedi.

Bomba ses kaydında neler geçiyor?

Tehdit olaylarında ismi geçen zaza yusuf lakaplı kişi, 18 Ocak günü şok bir ses kaydı paylaştı. Hesap ses kaydını "Değerli arkadaşlar, ses kaydının az kısmını paylaşıyorum. Buyrun Konak Meclis Üyesi Melda Hanımın sözleri, bize söz verilmiş mi, verilmemiş mi, Sizin vicdanınıza bıraktım. Biz varoşuz ya" notuyla paylaştı. Ses kaydında iddiaya göre Melda Erbaykent olduğu öne sürülen kişi, zaza yusuf adlı kişi ile alınacak işçiler konusunda konuşuyor. Konuşmanın bir yerinde de meclis üyesi olduğu iddia edilen kişinin, “Alattini sana bırakcaz” dediği duyuluyor.