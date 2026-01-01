Son Mühür- Yeni yılın ilk günü, İzmir için meteorolojik tarihe geçti. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin özellikle batı ve güney kırsalında kendini gösterirken, bazı bölgelerde ince bir kar örtüsü oluştu. Uzmanlar, bu tablonun 1938’den bu yana bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Kırsal ilçelerde kar geçişleri görüldü

İzmir hava durumu verilerine göre sabah saatlerinde Karaburun, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar çevresinde kar yağışı geçişleri yaşandı.

Özellikle Karaburun, Urla ve Çeşme’nin kırsal kesimlerinde kısa süreli de olsa yer yer ince bir beyaz örtü oluştu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı.

87 yıllık kayıtlarda bir ilk

Meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1938 yılından bu yana, İzmir’de ilk kez 1 Ocak günü kar yağışı görüldü.

Uzmanlar, bu durumun hem mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla hem de rüzgar yönüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Merkez ilçelerde neden kar görülmedi?

Kar yağışının merkez ilçelerde etkili olmamasının nedeni ise rüzgar açısı oldu. Uzman değerlendirmelerine göre rüzgarın yönü biraz daha yatay olsaydı, kent merkezinde de sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanmak mümkün olabilirdi. Ancak mevcut hava sirkülasyonu buna izin vermedi.

Kar gidiyor, dondurucu soğuk geliyor

Yetkililer, kar yağışının İzmir’i terk ettiğini ancak bunun yerini çok sert bir ayaza bırakacağını açıkladı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ekstrem düzeyde düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar -10 dereceye kadar düşebilir

Tahminlere göre iç kesimlerde sıcaklıklar -7 ila -8 derece, bazı vadilerde ise -10 dereceye kadar gerileyebilir. Bu durumun özellikle tarımsal üretim açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiliyor.

Üreticilere kritik uyarı

Uzmanlar, beklenen şiddetli don nedeniyle başta üreticiler olmak üzere tüm vatandaşları uyardı. Tarımsal alanlarda gerekli önlemlerin alınması, açıkta kalan ürünlerin korunması ve gece saatlerinde dikkatli olunması istendi.