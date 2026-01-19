Son Mühür- İzmir’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklamaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kent tarihinin en geniş katılımlı operasyonlarından biri hayata geçirildi. Emniyet birimlerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyona yaklaşık 5 bin polis katıldı.

1.250 adrese eş zamanlı baskın

Operasyon kapsamında 1.250 farklı adrese aynı anda baskın düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar yapıldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suç örgütlerinin mali ve lojistik ağlarının çökertilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar hastaneye sevk edildi

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan yaklaşık 400 kişi, sağlık kontrolleri için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şüphelilerin muayenelerinin ardından emniyete sevk edileceği belirtildi.

Buca merkezli inşaat şirketi soruşturmanın odağında

Buca'da faaliyet gösteren Biryer Yapı İnşaat’ın sahibi Suat Tekdemir, kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Tekdemir hakkında ayrıca tefecilik suçlamalarının da dosyada yer aldığı öğrenildi.

Tefecilik iddiası da dosyada yer alıyor

Şüpheliler hakkında yalnızca uyuşturucu ve kara para değil, tefecilik suçlamalarının da bulunduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasında çok sayıda mali kayıt, para transferi ve şirket bağlantısının incelendiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...