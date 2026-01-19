İzmir temsilcisi Altay, 3. Lig 4. Grup ikinci yarısına kötü bir başlangıç yaptı. Evinde Uşakspor’a 1-0, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte, futbolcuların kulübe ihtarname göndermesi gündemdeki gerilimi artırdı.

Futbolcular ödeme bekliyor

Tecrübeli oyuncular Özgür, Ceyhun, Sefa ve Ozan ile genç futbolcular Ege ve Mert, alacaklarını tahsil edebilmek için noter aracılığıyla kulübe ihtarname göndermişti. Ödeme süreleri dolmasına rağmen yönetimle yapılan görüşmelerin ardından takımda kalmayı tercih eden oyuncular, tek taraflı fesih haklarını kullanmamıştı.

Yönetim söz vermişti

Altay yönetiminin, yapılan görüşmelerde futbolculara ödemelerin yarına kadar yapılacağı yönünde söz verdiği öğrenildi. Ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda, oyuncuların takımdan ayrılabileceği ve kadroda ciddi değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Teknik direktör Şimşek uyarıda bulundu

Teknik direktör Yusuf Şimşek, kadronun korunmaması hâlinde istifa edebileceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda ihtarname gönderen oyunculardan bugüne kadar yalnızca Murat Berkan takımın yolunu tuttu.