Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Türkiye genelindeki hayvan barınaklarına dağıtılmak üzere 100 ton mama gönderdiği bildirildi. Yardıma ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Peker’in yaklaşık dört yıl aradan sonra ilk kez ses kaydı da kamuoyuna yansıdı.

Görüntülerle birlikte ses kaydı paylaşıldı

Paylaşılan görüntülerde, mamaların sevkiyatına dair anlar yer aldı. Aynı içerikte, Peker’in konuşmasının bulunduğu bir ses kaydı da yayımlandı. Böylece Peker, uzun bir aranın ardından ilk kez sesiyle kamuoyuna mesaj vermiş oldu.

Hayvanlara merhamet vurgusu

Ses kaydında Peker, hayvanlara yönelik merhamet çağrısında bulundu. Konuşmasında, dini ve tarihsel göndermelere yer veren Peker, hayvanların korunması gerektiğini ifade etti. Peker, Hayırsız Ada’ya gönderilen köpeklerle ilgili 1910 yılında yaşananları hatırlatarak, bu olayın ardından yaşanan felaketlerin tarihsel kayıtlarda yer aldığını dile getirdi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, gönderilen mamaların Türkiye genelindeki barınaklara dağıtılacağı belirtildi.