Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi 17. Yıldız Sokak’ta bulunan, otomotiv ve turizm hizmeti veren Kardeşler Otomotiv & Turizm firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

Yangını fark eden, çevredeki başka bir işletmede görevli bekçi, durumu iş yeri sahibi Fuat H.’ye bildirerek içeride bulunanların tahliyesini sağladı. Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bekçi, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevler dört iş yerine yayıldı

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 10 itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması sonucu yangın, bitişikte bulunan dört ayrı işletmeye daha sıçradı. Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Can kaybı yok, maddi hasar var

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.