Son Mühür - Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Murat Övüç’ün cezaevi değiştirildi. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başörtüsü takarak paylaştığı video gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi’nden Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine nakledildi.
Tutuklama süreci
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi’ne gönderildi.
Cezaevi değişikliği
Övüç, dün saat 20.00 sıralarında jandarma eşliğinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.