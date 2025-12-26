NTV’de yer alan habere göre; söz konusu düzenleme, konut satın almasına rağmen tapu işlemlerini henüz tamamlamayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, 31 Aralık 2025 sonrasında tapu alanların çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacağını belirtiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapu işlemlerinin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması gerektiğini hatırlattı. Ancak uygulamada birçok işlemin emlak vergisine esas rayiç bedel üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Tolu, bu nedenle 2026 yılında tapu harçlarının ciddi oranda artacağını ifade etti. Örneğin, 2025 yılı emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değeri en fazla 9 milyon lira olacak. Bu durumda bugün toplam 120 bin lira olan tapu harcı, 2026’da 360 bin liraya yükselecek. Harç bedeli ise alıcı ve satıcı tarafından 180’er bin lira olarak ödenecek.

'Karşılaştırma yapın' uyarısı

Tapusunu henüz almayan konut sahiplerini uyaran Abdullah Tolu, vatandaşların gerçek satın alma bedellerini esas alarak 2026’da geçerli olacak yeni emlak vergisi değerleriyle karşılaştırma yapmaları gerektiğini ifade etti. Tolu, daha yüksek tapu harcı ödememek adına tapu işlemlerinin 31 Aralık’tan önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan emlak vergisi değerlerinin, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine yeniden değerleme oranı eklenerek artırılacağı belirtildi.