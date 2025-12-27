Son Mühür/Merve Turan- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavaş, 27 Aralık 1919’un Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“27 Aralık, tarihsel bir eşik”

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yalnızca başkent için değil, milletin kaderi açısından da belirleyici bir tarih olduğuna dikkat çekti. 27 Aralık 1919’un, kurtuluş mücadelesinin kararlılıkla yön kazandığı bir eşik olduğunun altını çizdi.

“Kurtuluş mücadelesinin merkezi Ankara oldu”

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara’yı kurtuluş mücadelesinin merkezi haline getirerek Cumhuriyetin temellerini bu kentte attığı ifade edildi. O tarihten itibaren Ankara’nın, Anadolu’nun iradesini temsil eden bir merkez ve bağımsızlık mücadelesinin umudu haline geldiği belirtildi.

“Cumhuriyetin değerleriyle yoluna devam ediyor”

Yavaş, başkentin Cumhuriyetin kalbi olma sorumluluğunu bugüne kadar taşıdığını, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini kaydetti. Bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Yavaş, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Ankara’yı ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Mirası gelecek kuşaklara aktarma kararlılığı”

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Yavaş, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarma kararlılığını bir kez daha vurguladı.