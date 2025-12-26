Son Mühür / Osman Günden - BYD krizi büyümeye devam ediyor. Araç siparişi verenlere kapora iadeleri sürdüğü öğrenilirken, Manisa'ya kurulması planlanan fabrikayla ilgili olarak da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fabrikanın ne zaman kurulacağı belirsizliğini korumaya devam ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den dikkat çeken bir iddia geldi. Çömez, BYD fabrikasının kurulmasının planlandığı alanda yeller estiğini söylerken, henüz bir çivi dahi çakılmadığını iddia etti.

"Yerinde yeller esiyor!"

Meclis'te konuşan Çömez, "1.5 yıl önce şu Meclis'e bir yasa getirdiniz ve dediniz ki elektrikli araçlarla ilgili BYD'ye biz bir imtiyaz verelim. Maalesef TOGG'dan daha fazla. TOGG 30 bin civarında, BYD 40 bini geçmiş. 40 bin aracı ÖTV indirimleriyle, vergi indirimleriyle BYD'ye verdiniz ve BYD'ye verdiğiniz o payla BYD cebine milyarlarca lirayı indirdi. Dün baktırdım Manisa'da fabrika ne durumda diye. Yerinde yeller esiyor, Manisa'da daha çivi çakılmamış. Merak ettim bu fabrika nereye gidiyor diye Bir de ne göreyim? Türkiye'ye kurulacak fabrika Macaristan'a gitmiş. Macaristan büyük bir mutlulukla medyasında yayın yapıyor. Araçlar bize geldi, ekipmanlar biz geldi, bu yılın ilk üç ayında üretime geçeceğiz diyor." dedi.

Çömez'den Son Mühür'e özel açıklamalar!

Konuyla ilgili olarak Son Mühür'e özel açıklamalarda bulunan Turhan Çömez, "Aradan 1.5 yıl geçti. Benim o günkü Meclis'te yaptığım konuşmaya bir açıklama ve cevap gelmedi. Bize şunu demeleri lazım. "Gecikti fabrika, normalde 1 yıl önce yapılacaktı, olmadı. Geçen ay olacaktı, olmadı. Gerekçesi şu" demeleri lazım. Makul Olanı budur. Adamlar bize dünya kadar araç satmış, 1.5 milyar lira para kazanmış. Ama fabrika yok orta yerde. Benim bir siyasetçi olarak soracağım şey şu: "Nerede bu fabrika?"

Bana bunun açıklamasını iktidar yapacak. Ben değil." ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez ayrıca, konunun takipçisi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.