Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı boyunca diplomatik temaslarını yoğun bir takvimle sürdürdü. 22 Aralık 2025 itibarıyla 50 farklı ülkeye toplam 73 yurtdışı ziyarette bulunan Fidan’ın temaslarının 22’si, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat kapsamında gerçekleştirildi.

Çok taraflı platformlarda aktif rol

Bakan Fidan, ikili temasların yanı sıra çok taraflı diplomasiye de ağırlık verdi. Yıl içerisinde 10’u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat çerçevesinde olmak üzere yurtdışında toplam 31 çok taraflı toplantıya katılım sağladı. Bu toplantılarda bölgesel ve küresel başlıklar ele alındı.

Türkiye’ye üst düzey ziyaretler

2025 yılı boyunca Türkiye, ikili ziyaretler kapsamında 23 farklı ülkenin dışişleri bakanını ağırladı. Ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantılar, diplomasi trafiğin daha da artırdı.

Uluslararası toplantılar ve ev sahipliği

Bu kapsamda Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu’nda 49, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı’nda 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda 26, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda 39, Balkan Barış Platformu’nda 4 ve Gazze konulu Bakanlar Toplantısı’nda 4 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye’de ağırlandı.

240 ikili görüşme

Bakan Fidan, yıl boyunca yurtiçinde ve yurtdışında 89 farklı ülkenin dışişleri bakanı ile toplam 240 ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve uluslararası gündem başlıkları ele alındı.