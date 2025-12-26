Olay yerine ulaşan AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu nehirden çıkarılan Değirmenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelere ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Değirmenci'nin vefatı, ailesini ve Hakkari halkını yasa boğdu. Emniyet birimlerinin kaza mahallinde yaptığı ilk incelemeler, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktığını gösteriyor.

Sude Ezgi Değirmenci Kimdir?

Kazada hayatını kaybeden Sude Ezgi Değirmenci, 23 yaşında ve Hakkari'de ikamet eden bir gençti. Çevresinde sevilen bir isim olan Değirmenci'nin ölümü, sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta yaşanan bu kayıp, trafik güvenliği ve bölgedeki yol koşullarını yeniden gündeme getirdi. Değirmenci'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kazanın Detayları ve Kurtarma Operasyonu

Kaza, Hakkari merkeze bağlı Seyir Tepe mevkiinde meydana geldi. Değirmenci'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 250 metre yükseklikten Zap Suyu yatağına yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri, zorlu arazi koşullarında zamana karşı bir kurtarma operasyonu yürüttü.

Aracın nehir yatağındaki konumu ve uçurumun dik yapısı, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Halatlar ve sedyeler yardımıyla ağır yaralı olarak yukarı taşınan Değirmenci, sağlık ekiplerine teslim edildi ancak hastanedeki yaşam savaşı ne yazık ki olumsuz sonuçlandı. Cumhuriyet Savcılığı, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.