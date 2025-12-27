Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri, sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan üst düzey bir ismin de gözaltına alındığı bildirildi.

İBB itfaiye daire başkanı da gözaltında

Edinilen bilgilere göre, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak’ın da aralarında olduğu toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimlerin CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve Hakan Köse olduğu öğrenildi.

Gözaltılar Bayrampaşa Belediyesi soruşturması kapsamında

Söz konusu gözaltıların, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan isimlerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmesi bekleniyor. Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Remzi Albayrak kimdir?

1964 yılında eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğan Remzi Albayrak, 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi ile İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve kurumlarında görev yaptı ve 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.

Askerlik sürecinde Bosna-Hersek’te NATO SFOR Karargâhı’nda, Almanya Heidelberg’de bulunan LANDCENT’te ve ABD San Antonio’daki Lackland Hava Üssü’nde yurtdışı görevlerde bulundu. İstanbul Üniversitesi’nde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Beykent Üniversitesi’nde ise uluslararası ilişkiler ile eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında devam etti.

Remzi Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.