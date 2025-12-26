Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile TİMS&B prodüksiyon şirketi ortağı ünlü yapımcı Timur Savcı arasında geçen mesajlar dosyaya girdi. Dijital incelemeler, spiker Cebeci’nin Savcı’ya gönderdiği bazı mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirildiğini ortaya koydu.

Savcı hakkında gözaltı kararı

Sabah'ın haberine göre, Cebeci’nin 30 Ekim 2024 tarihinde Savcı’ya gönderdiği “THC'mi unutma, up olmak istiyorum” ve “Birlikte deneriz” mesajları soruşturma kapsamında değerlendirildi. Bu mesajlar sonrası Savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcı, Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Savcı’ya yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama”, “kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma” ve “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” bulunuyor.

Dijital deliller ve mesajlaşmalar

Cebeci’nin gözaltına alındığında kendi rızasıyla iki farklı cep telefonunun şifrelerini güvenlik birimlerine teslim ettiği, telefonlarda yapılan incelemelerle uyuşturucu teminine ilişkin yazışmaların deşifre edildiği kaydedildi. Savcı ile Cebeci arasındaki yazışmalarda, 25 Ekim 2024 tarihinde Savcı’nın Cebeci’ye işyerinin konumunu göndermesi ve ikilinin aynı akşam Levent’teki ofiste buluşmasına dair mesajlar da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun ardından soruşturmayı derinleştirecek. Dosya, medya dünyasındaki ünlü isimler ve iş insanlarıyla bağlantılı uyuşturucu soruşturmalarının merkezindeki kritik isimler arasında Savcı ve Cebeci’nin de yer aldığını ortaya koyuyor.