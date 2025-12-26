Son Mühür- Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen adli soruşturmada kritik bir aşama geride bırakıldı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklu bulunduğu dosyada bilirkişi raporu savcılığa sunuldu.

Bilirkişi raporu savcılığa ulaştı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim tarihinde olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Hazırlanan rapor, dosyaya girerek soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte tespitler içerdi.

“Düşme kendiliğinden gerçekleşmedi”

Sabah'ın haberine göre; bilirkişi raporunda, Güllü’nün camdan düşmesinin kazara ya da kendi kendine gerçekleşmediği belirtildi.

Rapora göre, sanatçının dengesini kaybetmesine neden olan dış bir kuvvet ve temasın varlığı teknik verilerle ortaya konuldu.

Uzmanlar, düşüşün fiziksel koşullar ve vücut dengesi açısından müdahale olmadan mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İntihar ihtimaline dair bulgu yok

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli başlık ise intihar ihtimaline yönelik yapılan değerlendirme oldu. Bilirkişi heyeti, Güllü’nün evinde çeşitli güvenlik önlemleri aldığına işaret ederek, sanatçının yaşamına son verme düşüncesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Bu tespit, olayın adli boyutunu daha da derinleştirdi.

“Geriye doğru düşüş için müdahale şart”

Uzman raporunda, Güllü’nün geriye doğru düşebilmesi için mutlaka denge bozucu bir etkenin devrede olması gerektiği belirtildi. Bu değerlendirme, düşmenin basit bir kazayla açıklanamayacağı yönündeki bulguları güçlendirdi.

Önceki düşme tehlikesi rapora girdi

Bilirkişi raporunda yer alan bir başka kritik ayrıntı ise sanatçının daha önce de benzer bir düşme tehlikesi yaşadığı oldu.

Raporda, bu durumun Tuğyan Ülkem tarafından bilindiği, ancak buna rağmen Güllü’nün yeterince uyarılmadığına dair tespitlere yer verildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bilirkişi raporundaki bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilmesi ve ek delillerin değerlendirilmesi bekleniyor. Dosyada yer alan tutuklama kararlarının da rapor doğrultusunda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.