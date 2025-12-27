İsrail'in zulmüne tepkiler büyümeye devam ederken, peş peşe açıklamalar da beraberinde geliyor. Bir açıklama da Hollanda'nın Türk ve İslam düşmanı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'tan geldi. Wilders'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın ve kamuoyunun gündemine otururken, aynı zamanda büyük de tepki topladı.

"İsrail düşerse sonraki hedef biziz!"

Size söylüyorum sayın Timmermans, sizin aracılığınızla sayın başkan. İsrail bizim mücadelemizi veriyor. Eğer İsrail düşerse bizimle ortak Yahudi-Hristiyan kültürüne sahip olan Yahudi devleti düşerse; eğer onun düşmesine izin verirsek, eğer Kudüs düşerse; Atine, Paris ve Amsterdam bir sonraki olacaktır. Onlar bizim mücadelemizi veriyorlar. Ve gerçek şu ki; Batı'daki annelerimizin huzur içinde uyuyabilmesinin nedeni, İsrailli askerlerin annelerinin uyanık kalmasıdır. Çocuklarının, özgürlük için verdikleri bir savaştan sağ çıkıp çıkmayacağını düşünerek. İsrail Orta Doğu'daki tek demokrasidir. İran'ın, Hizbullah'ın, Hamas'ın, İslami Cihat'ın terörüne karşı savaşmak zorundadır. Bunu kendileri için yapıyorlar ama aynı zamanda bizim için de yapıyorlar. Özgürlüğü ve demokrasiyi ayakta tutmak için. Buna karşı çıkmanız ve yarı antisemit gibi davranmanız. Siz bu meclisin kara lekesisiniz.