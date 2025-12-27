Son Mühür / Yargıtay Üyesi Metin Yandırmaz, son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan ve spor ile yargı gündeminin kesiştiği Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkındaki soruşturma süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkatleri çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' ve 'uyuşturucu kullanma' iddiasıyla başkanlık makamında gözaltına alınmıştı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Saran, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

‘Gizliliği ihlal ederek…’

Soruşturma sürecine işaret eden Yandırmaz paylaşımında, Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan bilgi ve belgelere işaret ederek soruşturma sürecinde özel hayata ilişkin verilerin ‘gizliliği ihlal ederek’ ortaya çıkarıldığının altını çizdi.

Yandırmaz, “Konu Fenerbahçe Başkanı olunca özel hayata ilişkin bilgi ve belgeleri dahi soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek ortalığa saçıp, konu başkaları olunca kafasını kuma gömenler. Bu yöntemleri FETÖ’den mi öğrendiniz? Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin" mesajı verdi.

İşte, o paylaşım…