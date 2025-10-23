Son Mühür- Sayan, katıldığı bir programda geçmişe dair anısını şu sözlerle anlattı: “Sadettin Saran’la tanıştığımda Hülya ile beraberdi. Hülya’nın annesi vefat ettiğinde eve gittim, orada Sadettin Bey de vardı. Gerçekten çok yakışıklı bir adamdı. Hülya’ya ‘bacım, Allah sana bağışlasın’ dedim. Ayrıldılar ama Allah herkese mutluluk versin.”

Seda Sayan’ın bu sözleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran

Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmesiyle yeniden gündeme gelen Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Ali Koç’tan görevi devraldı. 257 oy farkla başkanlığa seçilen Saran, kulüp tarihinin 38’inci başkanı oldu.

62 yaşındaki iş insanı, spor yöneticiliğinin yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla da tanınıyor. Fit görünümü, aktif yaşam tarzı ve liderlik vizyonuyla dikkat çeken Saran, uzun yıllardır Türkiye’nin en etkili iş insanları arasında gösteriliyor.

Aşk hayatıyla sık sık konuşuldu

Sadettin Saran’ın özel hayatı da kariyeri kadar ilgi çekici. 1990’lı yıllarda Aycan Ateş ile evlenerek Lal adında bir kız çocuğu sahibi olan Saran, daha sonra magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birini Hülya Avşar ile yaşadı.

2006 yılında başlayan bu ilişki, 2010 yılına kadar devam etti ve döneminin en gözde birliktelikleri arasında yer aldı. İkilinin birlikte oldukları yıllarda sık sık basına yansıyan fotoğrafları hala hafızalarda yer ediyor.