Son Mühür- Televizyon izleyicisinin Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara dizilerinden tanıdığı oyuncu Bora Akkaş, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 2023 yılında fenomen Oben Alkan ile evlenen Akkaş, kısa süre önce dünyaya gelen kızları Suzan’la birlikte mutluluk pozlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak çift, son günlerde zor bir süreçten geçiyor.

Oben Alkan, sosyal medyada yaptığı açıklamada küçük kızları Suzan’ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındığını duyurdu. Açıklama, hem takipçileri hem de sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

“Hala yoğun bakımdayız”

Alkan, paylaşımında sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar.”

Bu açıklama, hem yakın çevresinden hem de takipçilerinden büyük destek mesajları aldı.

“Dualarınızı eksik etmeyin”

Çift, gelen geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ederek, kızlarının kısa sürede sağlığına kavuşması için dua istedi. Küçük Suzan’ın tedavisinin yakında normal serviste devam edeceği öğrenildi.

Oben Alkan, paylaşımının sonunda şu notu düştü:

“Dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize minnettarız.”