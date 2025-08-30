Seda Sayan'dan kraliyet gelini Meghan Markle’a çorap ayarı!

Son Mühür/ Begüm Mol-İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle, katıldığı bir programda geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2020 yılında eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen Markle, saray kurallarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

43 yaşındaki Markle, “Birkaç yıl öncesine kadar birçok şeyi açıkça konuşamazdım. Sürekli ten rengi ince çorap giymek zorundaydım. Bu benim tarzım değildi. Çorapları en son 80’ler filmlerinde görmüştüm. İnsan istediği gibi giyinip kendini ifade edebilmelidir. Bu da kendi teninde rahat olmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Çorap kadını” Seda Sayan’dan yanıt

Markle’ın sözleri Türkiye’de de gündem oldu. Daha önce “Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım” sözleriyle bilinen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden Markle’a göndermede bulundu.

Sayan, “Ben demiştim. Çorap bir kültürdür. Kraliyet ailesine gelin gidiyorsan çorabını giyeceksin bacım!” yorumuyla dikkat çekti.

Daha önce de gündem olmuştu

Ünlü şarkıcı, geçmişte yaptığı açıklamalarda da çorap tercihini gündeme getirmişti. Ağustos ayında giydiği çorapla ilgili olarak “Helal olsun” tepkileri aldığını söyleyen Sayan, bu alışkanlığının bir tarzdan öte kültürel bir duruş olduğunu vurgulamıştı.