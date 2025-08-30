Son Mühür / Merve Turan - Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile dünyaevine girdi. Yeniköy’deki evinin bahçesinde gerçekleşen nikâhta çift, yakın dostlarının ve aile üyelerinin katılımıyla mutluluğa “evet” dedi.

Çocukları nikahta yerini aldı

Törende Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de hazır bulundu. Nikah öncesinde basın mensuplarıyla karşılaşan Yasmin Erbil, sorulara cevap vermek istemedi. Ancak bu sırada yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Muhabirin küfrü olay oldu

Yasmin Erbil’in yürüyüşü sırasında bir muhabirin arkasından küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yasmin Erbil’den ilk açıklama

Yaşanan olayın ardından sessizliğini bozan Yasmin Erbil, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Erbil, “Arkadaşlar ben de videoyu izleyince duydum. O sırada kesinlikle fark etmedim. Hemen Akif’e yazdım, kendilerinden biri olmadığını söyledi. Kim olduğunu bilmiyorum, gerçekten çok ayıp” ifadelerini kullandı.